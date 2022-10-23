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Jandarmadan yabani hayvan operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çatalca'daki bir çiftlikte yabani hayvan bulunduran 1 kişiyi yakalandı. Çiftlikte yapılan aramalarda 16 ceylan ele geçirildi. Yaban hayvanları bulundurma ve üretme suçundan işletme sahibine toplamda 583 bin 70 lira ceza yazıldı.

23 Ekim 2022 Pazar 10:16
Jandarmadan yabani hayvan operasyonu

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çatalca'da bulunan bir çiftlikte yabani hayvan bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Alınan bilgi kapsamında harekete geçen ekipler, söz konusu çiftlikte arama yaptı. Aramalarda 16 ceylan ele geçirildi.

Ceylanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Çiftliği işleten O.U. isimli kişiye izinsiz yaban hayvanları bulundurma suçundan 11 bin 835 lira, yaban hayvanlarını yasa dışı üretmek suçundan 11 bin 835 TL ve hayvan başına 35 bin TL olmak üzere toplamda 583 bin 70 lira ceza yazdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaÇatalcaçiftlikYabani HayvanHayvanOperasyon
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