Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91687
ALTIN
226.346
DOLAR
5.4752
STERLİN
7.0165
EURO
6.2841
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Jandarmadan tarihi eser operasyonu
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız
İsrail'den Şam'a füze saldırıları
İsrail'den Şam'a füze saldırıları
Yarım saat arayla aynı minibüsten ateş açıldı
Yarım saat arayla aynı minibüsten...
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
Kazada araçta sıkışan yaralı, uzun...

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla tarihi dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirdi.

Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla tarihi dönemlere ait 138 parça tarihi eser ele geçirdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 10:27
0 Okunma
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserlere müşteri arayan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 


138 PARÇA ELE GEÇİRİLDİ 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheliler S.K., Y.Ğ., S.Y. ve R.K.'nın Yozgat ve civarında yaptıkları kaçak kazılar sonucu elde ettikleri tarihi eserleri İstanbul’da piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Tarihi eserleri siyah renkli bir araçla taşıdığını tespit eden jandarma ekipleri,  uzun süre takibe alınan  aracı  Şile-Pendik karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda durdu. Jandarma ekipleri  araçta yaptıkları aramalarda aracın bagaj bölümünde alet çantalarının içerisine gizlenmiş vaziyette 138 parça tarihi eser ele geçirdi. Ele geçirilen 138 parça tarihi eser arasında  erkek ve kadın baş objeleri, hayvan ve insan figürleri, çeşitli boy ve ebatlarda kandiller, heykelcikler, kaidelerde yer aldı. 4 şüpheli gözaltına alındı. 


TARİHİ ESERLER KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri, eserlerin tümünün 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" kapsamında müzelik çok değerli eserler olduğunu belirterek,  tarihin aydınlatılmasına ışık tutacağını ifade ettiler.   Ele geçirilen tarihi eserler 2863 sayılı kanun kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı, 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
Florya'da tren kazası: Yaralılar var
Florya'da tren kazası: Yaralılar var
Sarıyer'de mahallede kimyasal madde paniği 
Sarıyer'de mahallede kimyasal madde paniği 
Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı
Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi
Beyoğlu’nda yılın okuyucuları ödüllendirildi
İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri
İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri
İstanbul'da narkotik operasyonu
İstanbul'da narkotik operasyonu
İstanbul'da lodos, gece saatlerinde de etkisi gösteriyor
İstanbul'da lodos, gece saatlerinde de etkisi gösteriyor
FSM'de dehşet anları kamerada
FSM'de dehşet anları kamerada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ