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Jandarmadan sahte dezenfektan üretenlere operasyon

İSTANBUL'da jandarma ekipleri sahte dezenfektan üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda dezenfektan yapımında kullanılan 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

31 Mart 2020 Salı 10:07
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Jandarmadan sahte dezenfektan üretenlere operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih ve Başakşehir'de S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T isimli kişilerin, kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolü sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağının bilgisini aldı. Ekipler etil alkollerin depolandığı adresleri belirledi. Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 150 litre etil alkol ele geçirilirken S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, C.O, A.A.M, ve H.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen etil alkol ise Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

DHA

Son Güncelleme: 31.03.2020 10:19
Anahtar Kelimeler:
JandarmaSahteDezenfektanOperasyonBeyoğlu
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