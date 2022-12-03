Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulan nargile tütünlerinin toptancılar aracılığı ile İstanbul'da bulunan nargile kafe işletmecilerine dağıtım yapacağı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin nargile tütünlerini Bahçeşehir ve Esenyurt'ta bulunan evlerinde depoladıkları tespit edildi. Söz konusu 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri; bandrolsüz satışa hazır şekilde paketlenmiş 1600 kilogramçeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, plastik leğenler içerisinde aromalandırılması yapılmakta olan ve çuvallar içerisinde kıyılmış toplam 1000 kilogram nargile tütünü, muhtelif sayıda nargile tütünü imalatında kullanılan nargile aroması, çok sayıda boş nargile tütünü kutusu ambalaj kâğıdı, 2 adet hassas terazi, 2 adet paketleme ve ambalaj makinesi ile nargile tütünlerinin kıyılmasında kullanılan şarküteri tarzı et kıyma makinesi ele geçirdi.

Sağlıksız ortamda kaçak tütünlerle hazırlanan nargilelerin çeşitli ağır astalıklara yol açabileceğini vurgulayan jandarma özellikle 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yaygın olarak kullandığı nargileden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı.

Üretmiş oldukları sahte ve kaçak nargile tütünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalışırken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan Y.S. , M.Ç. ve K.O. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.