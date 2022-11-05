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Jandarmadan kaçak saat operasyonu

İSTANBUL'da jandarma ekiplerince düzenlenen iki operasyonda yurtdışından ülkeye yasadışı yollarla getirilen dünyaca ünlü markalara ait saat ve şerit metreleri internet yoluyla satan 4 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 saat ile 125 bin şerit metre ele geçirildi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 11:06
Jandarmadan kaçak saat operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla saat ve şerit metre sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde saatleri ülkeye sokan yabancı uyruklu M.J.K.’nin Fatih'teki deposu ile  şerit metre satışı yapan B.K.’nın Esenler’deki deposu tespit edildi. Bir süre iş yerlerini izleyen ekipler, şüphelilerin depolarında yasadışı yollarla getirdiği ürünleri açık artırma ve internet üzerinden sattığını belirledi. Ekipler işyerlerine düzenlediği operasyonlarda şüpheliler M.J.K. ve B.K.’yı yakaladı. Ayrıca ekiplerin takip ettiği bir otomobilde de şüpheliler İ.G. ve T.G. kaçak saatler ile yakalandı. 

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA AİT 372 SAAT VE 125 BİN ADET ŞERİT METRE ELE GEÇİRİLDİ

Depoda ve otomobilde yapılan aramalarda dünyaca ünlü saat markalarına ait 372 adet saat ile satışlardan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Esenler’de ki depodan ise 125 bin kaçak şerit metre ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler M.J.K., İ.G., T.G. ve B.K’nın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekiplerin şüphelilerle irtibatta olduğu kişileri yakalama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube MüdürlüğüSaatKaçak SaatKAÇAKÇILIK
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