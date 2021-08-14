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Jandarmadan 10 numara yağ operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra  piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek sattıkları belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 numara yağı, lojistik işleri yapan TIR ve otobüs garajlarına sattığı belirlenen 5 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. 

14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:13
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Jandarmadan 10 numara yağ operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan kişileri  tespit etti. 

KAÇAKÇILAR ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ 

Atık yağları toplayanları takibe devam eden jandarma ekipleri, yetkisi ve lisansı bulunmayan A.S.B., K.G., M.Ş.Ö., H.B.ve T.B.'yi,  işlemi biterek kullanıma hazır hale getirilen akaryakıtı lojistik işleri yapan TIR ve otobüs garajlarına sattığını tespit etti.  

DEPOYU ADETA ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRMÜŞLERDİ 

Atık yağların kaçak olarak kurulan tesislere taşındığı ve buradaki tesis içerisindeki reaktörde ısıtılarak  belirli sistemler ile damıtıldığı ve asitleme sonrasında topraklama tanklarına aktarılan ürünün dinlendirildikten sonra filtrelenerek solvent, tiner gibi endüstriyel diğer petrol ürünleri ile inceltilerek kullanıma hazır hale getirildiği tespit edildi.

175 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince; kaçak akaryakıtın tutulduğu Gebze'de bulunan 2 depo ile Esenyurt'ta  seyir halinde olan TIR'a eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suçüstü yapılan şüpheliler adliyeye sevkedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JandarmaYağ10 Numara YağKAÇAKÇILIKOperasyon
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