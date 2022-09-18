Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alıyor
Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

Lüks otomobillerin şase numaralarını değiştirerek satan suç örgütüne operasyon düzenledi.

18 Eylül 2022 Pazar 09:50
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri lüks otomobillerin şase numaralarını, trafikten çekilmiş kullanılmaz haldeki araçların şase numaralarıyla değiştirerek satan suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda şase numarası değiştirilmiş 18 otomobil, şase numaratörü, 17 ruhsat, yabancı ülkelere ait 35 otomobil ruhsatı ile 26 yabancı ülke plakası ele geçirildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İSTANBUL (DHA)

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye otomobil getirterek sattığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, (3) ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kaçak yollarla Türkiye'ye getirttikleri otomobillerin şase numaralarını Türkiye'de bulunan ve kullanılmaz halde olduğu için trafikten çekilmiş otomobillerin şase numaraları ile değiştirerek piyasaya sattığını tespit etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İl Jandarma KomutanlığıYasa Dışı SatışLüks Otomobil Kaçakçıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi
Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı
Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı
Bakan Soylu Giresun Gönüllüleri Derneği açılışına katıldı
Bakan Soylu Giresun Gönüllüleri Derneği açılışına katıldı
Caddebostan Sahili'nde 281 kilogram atık toplandı
Caddebostan Sahili'nde 281 kilogram atık toplandı
Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 
Oyun tutkunları Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu 
Sancaktepe'de hücre evine baskın
Sancaktepe'de hücre evine baskın
Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde yarı finale yükseldi
Başakşehir Belediyesi, Avrupa İnovasyon Başkenti Ödülleri’nde yarı finale yükseldi
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı
Sazlıbosna gölü gaspçıları yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول