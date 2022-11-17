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İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı; 49 kişi adliyeye sevk edildi 

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili kadın terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 

17 Kasım 2022 Perşembe 09:36
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı; 49 kişi adliyeye sevk edildi 

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın bıraktığı bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alınmasına başlanması bekleniyor. Öte yandan adliye içerisinde terör savcılarının bulunduğu katta güvenlik görevlileri geniş güvenlik önlemi aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istiklal CaddesiTerörTeröristSaldırıPatlamaAdliyeAhlam Albashır
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