Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.538,59
ALTIN
1.052,35
DOLAR
18,61
STERLİN
21,95
EURO
19,22
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 28 Personel Alacak
İstanbul Maden ve Metaller...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
DSİ'den satılık arsa ve tarım arazileri
DSİ'den satılık arsa ve...
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı 

İSTİKLAL Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bugün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı. 

14 Kasım 2022 Pazartesi 10:44
İstiklal Caddesi'nde patlamada ölenlerin anısına karanfil bırakıldı 

İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bugün saat 09.30 sıralarında terör saldırısının yaşandığı alana geldi. İkili, şehitlerin anısı için caddeye kurulan platforma karanfil bıraktı. Caddeden geçen vatandaşların da alana karanfil bıraktığı görüldü. Karanfil bırakmalarının ardından Beyoğlu Kaymakamı ve Beyoğlu Belediye Başkanı açıklamalarda bulundu.  


MUSTAFA DEMİRELLİ: ETKİLENMEDEN DEVAM ETMEK İÇİN MESAJ VERMEK İSTEDİK

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin yakınlarına, ailelerine, sevenlerine sabırlar diliyorum. İstiklal Caddemiz Beyoğlu'muzun, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin göz bebeği. Bu hain saldırıyı yapmak isteyenler ülkemizin, milletimizin, birliğini, bütünlüğünü, hedef almak istemektedirler ama şunu ifade etmek istiyorum ki birliğimizi, bütünlüğümüzü, bozamayacaklar. Bugün burada 6 şehit olan vatandaşımızın anısına karanfil koyduk. Onları hem anmak için hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun gözbebeği olan, Türkiye'mizin gözbebeği olan bu caddede canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için burada bir mesaj vermek istedik. Devletimiz bu saldırıyı yapanları yakalamıştır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hep beraber buradayız. Tekrar başta Beyoğlu ilçemiz olmak üzere, halkımız olmak üzere tüm İstanbulluların, tüm ülkemizin, milletimizin, başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.  


HAYDAR ALİ YILDIZ: KİMSENİN BİZİ DİZ ÇÖKTÜREMEYECEĞİNİ DÜNYAYA HAYKIRACAĞIZ 

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "İstiklal hikayemizin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'nde dün hain bir bombalı saldırı gerçekleşti. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Güçlenen Türkiye, büyük Türkiye, inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde istikrara, birliğimize, beraberliğimize, yapılan bir saldırıdır. Kaybedilen canlar var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Bütün milletimizi Milli Mücadelemizin hikayesinin ismini taşıyan İstiklal Caddesi'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. İstiklal Caddesi daha canlı olacak. Daha huzurlu, daha güvenli olacak ama hep birlikte buna sahip çıkacağız. Bugün itibariyle esnafımızı ziyaret edeceğim. İlerleyen günlerde yine esnafımızla beraber, sanatçılarımızla beraber İstiklal Caddesi'nde olacağız. Kimsenin bizi bu anlarda diz çöktüremeyeceğini bütün dünyaya buradan bir kez daha haykıracağız. İnanıyorum ki, İstanbullu İstiklal Caddesine sahip çıkacak. İstiklal Caddesi, istiklalimize yapılan bir saldırıdır bu. Güçlü devletimiz 12 saat gibi bir zaman dilimi içerisinde faili yakalamış ve emniyet güçlerinde şu anda gözaltında. Arkasında kim varsa gerekli olan da gerçekleştirilecek, yapılacaktır. İnanıyorum ki daha güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimIstiklal CaddesiTerörSaldırıBombaPatlamaKaranfilÇiçekAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim bombacısının ilk ifadesi...
Taksim bombacısının ilk ifadesi...
İmamoğlu terör saldırısında yaralananları ziyaret etti 
İmamoğlu terör saldırısında yaralananları ziyaret etti 
İstiklal'deki terör saldırısında ölen baba kızın cenazeleri ailelerine teslim edildi
İstiklal'deki terör saldırısında ölen baba kızın cenazeleri ailelerine teslim edildi
Topkara çiftinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
Topkara çiftinin cenazeleri ailelerine teslim edildi
İstiklal Caddesi'nde hayat normale dönüyor 
İstiklal Caddesi'nde hayat normale dönüyor 
İstanbul'da terör operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
İstanbul'da terör operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
Soylu: "Bombayı bırakan kişi yakalandı"
Soylu: "Bombayı bırakan kişi yakalandı"
İstiklal Caddesi’nde oturaklar söküldü
İstiklal Caddesi’nde oturaklar söküldü
Fuat Oktay ve Bakan Soylu yaralıları ziyaret etti
Fuat Oktay ve Bakan Soylu yaralıları ziyaret etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول