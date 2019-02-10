İşte yeni istasyonlar!

İSTANBUL (DHA)

Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre; Halkalı’dan Gebze’ye aktarmasız şekilde gerçekleşecek seyahatte toplam yolculuk süresinin 115 dakika olması planlanıyor. Yoğun olarak kullanılacak Bostancı-Bakırköy hattında ise bu süre 37 dakika olacak. İnşaat perdelerinin kaldırılmaya başlandığı 77 kilometrelik hatta bulunan 43 istasyonda neredeyse tüm işlemler biterken, son rötuşlar yapılıyor.



BAKIRKÖY VE BAĞDAT CADDESİ CANLANACAK

HALKALI-Gebze Marmaray Hattı için esnaf da sabırsızlanıyor. Hattın İstanbul’da birçok cadde, meydan ve sahili hareketlendirmesi bekleniyor. Bu noktalardan birisi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı. Bakırköy’deki eski durağa ek olarak bir de Cumhuriyet Meydanı’na doğru ikinci bir durak yapıldı. Tam meydana çıkan bu durağın çevresindeki dükkanlarda da ekonomik canlılık yaratması bekleniyor. Aynı şekilde son dönemlerde insan trafiğinin azaldığı Bağdat Caddesi de Marmaray Hattı’nın açılmasıyla eski günlere dönmeyi bekliyor. Bostancı, Suadiye ve Göztepe durakları Bağdat Caddesi’ne paralel uzanıyor.

NAVİGASYONLAR GÜNCELLENECEK

DURAKLARIN tamamlanmasına ve tabelalarının takılmasına rağmen birçok navigasyon uygulamasında bu duraklar görünmüyor. Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Yenikapı, Sirkeci ve Kazlıçeşme dışındaki durakların hiç birisi bu uygulamalarda çıkmıyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde güncellemelerin yapılacağını belirterek, kullanıcıların uygulamalarını yenilemesini öneriyor.

İLK TABELALAR ASILDI

HALKALI-Gebze banliyö hattındaki durakların tümünde ışıklı tabelalar kullanılıyor. Bu tabelalarda Marmaray ve durak adı yazıyor. Toplam 43 istasyonun bulunduğu hatta en çok Anadolu yakasında istasyon bulunuyor. Bu bölgedeki duraklara ulaşmak için birçok üst ve alt geçit bulunuyor.

68 milyon

5 durağı açık olan Marmaray’da 2018’de taşınan yolcu sayısı

43

Halkalı-Gebze hattındaki istasyon sayısı

115 dakika

Halkalı-Gebze hattında toplam yolculuk süresi

1.2 milyon

Gebze-Halkalı arasında 1 günde taşınacak yolcu sayısı

37 dakika

Bostancı-Bakırköy hattında yolculuk süresi

İNCE İŞÇİLİK YAPILIYOR

TREN hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliğinin de tamamlandığını gözlemledik. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden, güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmının da tamamlandığı görülüyor. 43 durakta da ışıklar yandı, bazı üst ve alt geçitler açıldı, ekranlarda tren saatleri bile yazıyor. Geçiş turnikeleri takılmış durumda.

38 YENİ DURAK AÇILDI

BANLİYÖ hatlarının metro standartlarına getirilmesi çerçevesinde 38 yeni istasyon yapıldı. Toplam 43 istasyonla 77 kilometrelik güzergâhta hizmet verilecek. Bu 43 istasyonun 7 tanesi aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlar olacak.

TARİHİ İSTASYONLAR KORUNUYOR

DURAKLARIN dışarıdan görünüşü ise İstanbulluların beğenisini kazandı. Birçok hatta tarihi durakların da muhafaza edildiği gözlendi. Bostancı, Suadiye, Göztepe ve Yenikapı gibi duraklarda bulanan tarihi binalar aynen korunuyor.