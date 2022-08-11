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İstanbullu şemsiyeleriyle çıktı; ancak beklenen olmadı

İSTANBUL'da turuncu uyarının ardından çok sayıda kişi şemsiyeleriyle evden çıktı ancak henüz beklenen olmadı. Özellikle İstanbul Boğazı'nın üstünde kara bulutlar oluştu.

11 Ağustos 2022 Perşembe 11:03
İstanbullu şemsiyeleriyle çıktı; ancak beklenen olmadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dikkat çekerek kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. Kentte beklenen kuvvetli yağış henüz görülmedi. Bulut geçişlerinin yaşandığı ve gri renge bürünen Üsküdar ve Eminönü'nde vatandaşlar serin havanın tadını çıkardı. Şehir Hatları seferlerinde de iptal söz konusu olmadı. Bir çok kişi şemsiyeleriyle sokağa çıktı. 

"TEDİRGİNİM AMA HAZIRLIĞIM VAR" 

Eminönü'nde bekleyen Fethiye Gündoğdu, "Bursa'ya gidiyorum, yolculuk var. O yüzden çıktım. Tedirgin oldum. Bir kere denizin ortasında fırtınada kalmıştım. Şu an çok tedirginim ama çok sıkıntı olursa sanırım iptal olur. Bundan sonrası şansa kaldı. Bilet olduğu için mecbur çıktık. Hazırlığım var, yağmurluğum çantada" dedi. 

"SERİN HAVANIN TADINI ÇIKARIYORUZ" 

Bursa'dan İstanbul'a bu sabah gelen Halil Yılmaz da, "Tedirgin olduk açıkçası. Arkadaşımla birlikte sabah şemsiyemizi alsak mı diye düşündük. Buradan adalara gideceğiz. Orada da hava durumuna baktık, inşallah çok yağmaz diye düşünüyoruz. Ani geçiş olabilir belki, bunlar yaz yağışları. Gelirken endişe duyduk bir şey olur mu diye. Şu an serin havanın tadını çıkarıyoruz ama ne olacağı belli olmaz. Yağmurluk var, yanımıza uzun kollu kıyafetler aldık. Tedbirli geldik, uyarıları dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı. 

"ŞEMSİYEMİZ VE ŞAPKAMIZ VAR"

Üsküdar'da yağmura hazırlıklı olduğunu belirten Recai Lekesizoğlu, "Sıkı bir yaz yağmuru gelecek. Şemsiyemiz, şapkamız ve küçük bir yağmurluğumuz var" diye konuştu.  Ali Demir ise  "Kabataş'tan geldim. Aslında çok güzel bir hava var. Biraz yürüdüm ama yanıma hiçbir şey almadığım için koşarak arabama gidiyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüİstanbulYağmurYağışşemsiye
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