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İstanbul’daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla’ya yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesinde 20 bin konut Tuzla’ya yapılacak. Aydınlı Mahallesi’nde bulunan Konaşlı Mevkiine yapılacak sosyal konut alanında incelemelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la gurur duyuyorum” dedi.

16 Eylül 2022 Cuma 10:51
İstanbul’daki 50 bin sosyal konutun 20 bini Tuzla’ya yapılacak

Yazıcı burada yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı sosyal konut projesi; dünyanın en sosyal devletinin, Türkiye olduğunun bir kez daha ilanıdır. İstihdam odaklı ekonomik politikalar, üniversite öğrencilerimiz için açılan yurtlar, asgari ücret düzenlemeleri, tarımsal ürün destekleri ve onlarca sosyal uygulamaya eklenen bu hizmet halkası eşsiz bir sosyal devlet uygulamasıdır. Sosyal devlet olduğunu iddia eden pek çok devletin hayal bile edemeyeceği bu büyük işe imza atan ülkemle, devletimle, hükümetimizle ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’la gurur duyuyorum” dedi.

250’DEN FAZLA SEKTÖR HAREKETLENECEK

Heyecan duyduklarını ifade eden Yazıcı, “Şehit yakını ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve daha önce ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımıza sunulan bu imkan tüm Türkiye için çok sayıda faydayı da beraberinde getirecek. Pandemi ve küresel ekonomik kriz nedeniyle konut üretimindeki daralmanın etkisiyle yükselen ev fiyatları ve kiralar kontrol altına alınacağından, proje hem konut alacaklara hem kiracılara fayda sunacak. On binlerce vatandaşımız istihdam imkanı bulacak. Konut projeleri 250’nin üzerinde sektörü harekete geçirdiğinden ülke ekonomisinin çarkları daha sağlam dönmeye başlayacak. Bizi en çok heyecanlandıran ise Tuzla’nın parlayan yıldızının daha da parlayacak olması” diye konuştu.

“TUZLAMIZ ARTIK EN PARLAYAN YILDIZ”

Yazıcı, “Tuzlamızda 20 bin 920 konutun yapılması demek yeni bir şehir kurulması demek. Halihazırdaki şehrimizle bu yeni şehri biz entegre edeceğiz. Artık Tuzla İstanbul’un parlayan yıldızı değil, en parlayan yıldızı olacak. Eminim ki hali hazırda bulunan şehrimize, yeni oluşacak şehrimizin de ulaşım alt yapı dâhil olmak üzere en iyi şekilde entegrasyonunu sağlayacak hem ülkemizin hem İstanbul’un hem de Tuzla’nın kazanacağı muhteşem bir projedir. Bu projeyi bir fırsat olarak değerlendirmek ve Tuzla’yı İstanbul’un görkemli şehir merkezlerinden birine dönüştürmek arzusundayız. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 

DHA

Son Güncelleme: 16.09.2022 11:06
Anahtar Kelimeler:
TuzlaKonutSosyal KonutTuzla Belediye BaşkanıDr. şadi Yazıcı
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