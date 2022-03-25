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İstanbul’da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor!

25 Mart 2022 Cuma 10:39
İstanbul’da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor!

İSTANBUL - Türkiye’de İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük metropollerdeki yeşil alanlar, dünyadaki gelişmiş kentlere oranla çok daha az. Botanik üzerine 25 yıldır çalışmalar yapan iş insanı Yakup Türkal, “Örneğin dünyadaki büyük kentlerin metrekareye düşen kişi başına yeşil alan ortalamasında, Viyana İstanbul’dan 10 kat daha yeşil” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alanın 10-15 metrekare, gelişmiş ülkelerde ise 20 metrekare olması gerekiyor. Botanik üzerine çalışan Yakup Türkal, “Dünyadaki büyük kentlerde baktığımızda kişi başına metrekareye düşen yeşil alan oranları Viyana 120. Stockholm 87,5. Singapur 66, Amsterdam 45.5, Roma 45.3, İstanbul da ise 12,5 metrekare. Yerel yönetimler bu oranlara göre kentlere mahalle bahçeleri, parklar, kent ormanları, ağaçlıklı meydanlar, bahçeler yapmalı. Çünkü şehirleri yaşanabilir yapan unsurlardan birisi de yeşil alanlardır. Bunun için kentler ağaçlandırılmalı” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ YAPMALIYIZ

Alanya ve Manavgat’ta peyzaj faaliyetleri yapan Yakup Türkal bu arada peyzajda inovatif yaklaşımlara önem verilmesi için ‘Sürdürülebilir Peyzaj’ kavramına da dikkat çekerek, “Kent peyzajları için daha fazla ağaçlar kullanılmalı, kaynakları daha verimli kullanmayı, daha az su, daha az enerji kullanarak doğaya katkıda bulunmak hedefimiz olmalı” diye konuştu.

İklim değişikliği sorununun da büyük şehirlerde daha da fazla olduğunu ileri süren Türkal “Ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği her geçen gün kendisini daha da fazla hissettiriyor. İklim değişikliğinin etkileri kuruyan göller ve nehirler ile sınırlı değil. Kentler de bundan etkileniyor. Şehirlerde yeşil alanlar yok denecek kadar az. Toprak beton veya asfaltla kaplı. Bu toprağa sızan su miktarını azaltıyor. Adeta yok ediyor. Kentlerin iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesinin nedeni sadece sıcaklıkların ya da yağışların artışı ile ilgili değil. Kent içindeki yeşil alanların yetersizliği bu konuda öne çıkıyor. Büyük kentlerde durum iyi değil. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri oralarda çok daha yoğun hissediliyor” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşil Alanİstanbul
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