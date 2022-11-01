Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.049,43
ALTIN
989,77
DOLAR
18,62
STERLİN
21,52
EURO
18,52
Ege Üniversitesi 113 Öğretim Üyesi alacak
Ege Üniversitesi 113 Öğretim...
Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek
Metro hattındaki ticari alanlar...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul’da kaçak sigara operasyonu; 16 gözaltı

İSTANBUL’da 6 ilçede eş zamanlı yapılan kaçak sigara operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

01 Kasım 2022 Salı 10:52
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu; 16 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü'nde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve 1 evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamullerinin bulundurulduğu ve bu ürünlerin buradan piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, geçen perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere ait 3 araca el konuldu. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve araçlarda yapılan aramada 119 milyon 530 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 ton 286 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 ton 165 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet bandrolsüz makaron, 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 4 adet kompresör, 2 bin 950 sökülmüş TADAB bandrolü ve 30 milyon sigara paketlemeye yarayan kilitli poşet ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü savcılık kararıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüEsenlerBağcılarFatihSancaktepeBeyoğluBEYLİKDÜZÜPolisOperasyonSigaraKaçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzlerce tekne bu fuarda sergilenecek
Yüzlerce tekne bu fuarda sergilenecek
İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı
İstanbul'da 7 yeni deniz hattı hizmete açıldı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış e-skuter’lere talebi artırdı
Akaryakıt fiyatlarındaki artış e-skuter’lere talebi artırdı
İstanbul Boğazı siste kayboldu
İstanbul Boğazı siste kayboldu
İstanbul Boğazı için 6 Kasım tartışması
İstanbul Boğazı için 6 Kasım tartışması
Ehliyet sınavlarında "Joker" operasyonu: 138 kişi gözaltı listesinde
Ehliyet sınavlarında "Joker" operasyonu: 138 kişi gözaltı listesinde
İstanbul’da sis etkili oldu; bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da sis etkili oldu; bazı vapur seferleri iptal edildi
Şişli'de otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı; 1 ölü
Şişli'de otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı; 1 ölü
Bakırköy'de mucize kurtuluş 
Bakırköy'de mucize kurtuluş 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول