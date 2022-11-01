İstanbul’da kaçak sigara operasyonu; 16 gözaltı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü'nde bulunan 6 işyeri, 2 depo ve 1 evde kaçak nargile tütünü ve diğer tütün mamullerinin bulundurulduğu ve bu ürünlerin buradan piyasaya sürüleceğini belirledi. Ekipler, geçen perşembe günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilere ait 3 araca el konuldu. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve araçlarda yapılan aramada 119 milyon 530 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 ton 286 kilogram kaçak nargile tütünü, 1 ton 165 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet bandrolsüz makaron, 3 adet elektrikli sigara dolum makinesi, 4 adet kompresör, 2 bin 950 sökülmüş TADAB bandrolü ve 30 milyon sigara paketlemeye yarayan kilitli poşet ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14’ü savcılık kararıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise adliyeye sevk edildi.