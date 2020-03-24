Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı? Berberler Odası'ndan açıklama
'Evde tıraş' yasak kapsamında mı?...
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili...
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi
Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası
Londra'dan bir hafta önce dönen...
Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında buluştu
Öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla bilgisayar başında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul’da hava kirliliği yüzde 30 azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların dışarı çıkmaması ve trafik yoğunluğunun azalması hava kalitesini iyileştirdi. İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı. İTÜ’den Prof. Dr. Hüseyin Toros, ocak ayında partikül madde değerlerinin 50 mikrogram olarak ölçüldüğünü şu anda ise yüzde 30 azalarak 30 mikrograma düştüğünü söyledi.

24 Mart 2020 Salı 13:06
3 Okunma
İstanbul’da hava kirliliği yüzde 30 azaldı

İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (covıd-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Toplu taşıma, özel araç kullanımının azalması, kafeterya gibi birçok işyerinin kapalı olması, fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımı büyük oranda düştü. Bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, İstanbul’da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı.


Sanayi tesislerinin varlığı, trafik yoğunluğu ve havaların soğumasına bağlı olarak ısınma araçlarının artmasıyla hava kirliliğinin yoğun yaşandığı İstanbul’da hava kalitesi 1 hafta içinde orta seviyeden iyi seviyeye yükseldi.


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Hüseyin Toros, atmosfere çıkan kirleticilerin üç ana nedeni olduğunu söyleyerek, “İlki ulaşım, ikincisi sanayi tesisleri, üçüncüsü ise ısınma amaçlı kullanılan araçlar. Dolayısıyla havayı kirleten üç etken azalınca havanın kalitesinde de ciddi iyileşmeler oldu” dedi.


HAVASI KİRLİ VE TEMİZ OLAN İLÇELER


Prof. Dr. Toros, “Ocak ayında partikül madde değerleri 50 mikrogram olarak ölçülürken şu anda yüzde 30 azalarak 30 mikrograma düştü. Artık daha temiz bir havayı soluyoruz. Hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Esenyurt, Kartal. En temiz havaya sahip ilçeler ise Sarıyer, Şile, Beykoz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.


HAVA KİRLİLİĞİ NASIL ÖLÇÜLÜYOR?


İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan ise, ölçüm istasyonlarının nasıl çalıştığını anlatarak, hava kirliliğine yönelik bilgi verdi. Doğan, “Cihazlar ortamdaki zararlı partikül maddelerinin erişimini ölçüyor. Avrupa Birliği standartları kapsamında ölçülmesi gereken 2 partikül madde parametresi bulunuyor. İlki PM10 dediğimiz 10 mikronun altındaki parçacıklardır. İkincisi ise PM2.5 yani 2.5 mikronun altındaki parçacıklardır. Bu partikül maddeler insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yalnız bunların sınır değerleri var bu sınırın altında kaldıkları sürece herhangi bir olumsuz etkileri yok. İşte o sınırı takip etmek için İstanbul’un çeşitli noktalarına bu ölçüm cihazlarını yerleştirdik” diye konuştu.


İSTANBUL GENELİNDE 38 İSTASYON VAR


İstanbul’da İBB’nin 26, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurduğu 12 hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu aktaran Doğan, “Yani 38 istasyonda anlık olarak hava kirliliğini ölçüyoruz. PM10’un yıllık 40 mikrogramın altında olması lazım. Günlük ise 50 mikrogramı yılda 35 defadan fazla aşmaması gerekiyor. Şu anda PM10 değerini anlık olarak 31.34 mikrogram ölçtük. Yani hava kirliliği değeri AB sınırın çok altında. Hava kalitesi iyi seviyede” dedi.


HAVA KİRLİLİĞİ AZALDI


Son 1 haftada İstanbul’da hava kirliliğinin insanların sokağa çıkmaması, trafik yoğunluğunun azalmasıyla büyük oranda düştüğünü aktaran Doğan, “Pompa aracılığıyla cihaza alınan hava filtre üzerinde toplanıyor. Cihazdaki özel bir mekanizma havanın değerini ölçüyor ve sonuçlar anlık olarak ekrana yansıyor” diye konuştu.


PM2.5 İNCE ZARARLI PARÇACIKLAR


PM2.5’un daha ince partikül maddeler olduğunu söyleyen Doğan, “İnsan sağlığını doğrudan olumsuz etkiler. Ciğerlere kadar ulaşabilen çok ince zararlı parçacıklar. AB yıllık sınır değeri 25 mikrogramdır. İstanbul’un hiçbir bölgesinde PM2.5 yıllık 25 mikrogramın üstüne çıkmıyor. Şu anda 14 mikrogram, sınır değerinin yarısı kadar. Hava kalitesi açısında çok iyi değerlere ulaştık. 10 gün önce hava kirliliği orta seviyedeydi. İstanbul’da genelde bu seviyede seyreder ama 1 haftadır çok iyi seviyede” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıİstanbulHava Kirliliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu
Boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu
NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
NATO savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Adalet Sarayı'na girenlerin ateşi ölçülmeye başlandı
İstanbul Adalet Sarayı'na girenlerin ateşi ölçülmeye başlandı
Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı
Toplu taşıma araçlarında sakinlik, duraklar boş kaldı
Bahçelievler'de yangın
Bahçelievler'de yangın
Halı sahalar da kapandı
Halı sahalar da kapandı
Yasağa rağmen mangala devam
Yasağa rağmen mangala devam
Beşiktaş’ta vatandaşlara hijyen kiti verildi
Beşiktaş’ta vatandaşlara hijyen kiti verildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı