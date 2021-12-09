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İSTANBUL WINTERLAND KAPILARINI REKORLA AÇTI

09 Aralık 2021 Perşembe 10:16
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İSTANBUL WINTERLAND KAPILARINI REKORLA AÇTI

HABER: BURHAN AKDAĞ

Tüm yaz boyunca birbirinden canlı, heyecanlı ve eğlenceli onlarca festival, karnaval ve konser düzenleyen YBY – Yeni Bir Yaşam; bu kez de İstanbul’un ilk ve en büyük kış etkinliğini hayata geçiriyor: İstanbul Winterland.

İstanbul Winterland “bu kışın en ışıltılı eğlencesi” konseptiyle kapılarını açtı 2. Ocak 2022’ye kadar açık kalacak. Açıldığı ilk hafta sonu İstanbulluların akınına uğradı. 

Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki 20 dönüm özel alanda hayat geçen bu etkinlik; girişindeki özel takıyla, tüm alandaki rengarenk ışıklı süsleriyle henüz girişinden itibaren farklılığını ortaya koyuyor. Hemen her yaştan ziyaretçinin haftanın her günü 10.00-22.00 arasında keyifle vakit geçirmesi için Winterland’de dev bir buz pisti, atlı karınca, botlarla kayılan kaydırak, rodeo, langırt, air hockey, kış konseptli fotoğraf çektirme alanları gibi pek çok ünite hizmet veriyor.

İstanbul Winterland’de sadece eğlence olmayacak elbette. Kurulan üç ayrı etkinlik çadırında haftanın belli gün ve saatlerinde çocuklar ve yetişkinler için eğitici atölyelerde kapı süslemeden takı tasarımına, mandaladan parfüm ve seramik yapımına, nefes ve aromaterapiden mum yapımına kadar değişen bir yelpazede sürekli ve düzenli workshoplar düzenlenecek. Latin danslarından zumbaya, sirtakiden tangoya dans eğitimlerinin de verileceği bu alanlarda “Dila ile Sezen Aksu şarkıları”, Oytun Berktan ve Umut Ünleyen ile “Karda Şarkılar” gibi yerli ve yabancı müzik konserleri, “Çok da Fifi Hatunlar”, “Can Yılmaz & Zafer Algöz” gibi ünlülerden stand-up gösterileri, oldies but goldies DJ performansları, tematik film gösterimleri, küçük sahnede sergilenecek tiyatro gösterileri de ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak. Winterland etkinliklerinde çocuklar da “Kral Şakir”, “Maşa ile Koca Ayı” başta olmak üzere birbirinden eğlenceli gösterileri takip edebilecekler. Özel imal edilen ahşap kulübelerde ise her zevke hitap eden hediyelik eşyalar ve dekoratif ürünler satışa sunulacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İSTANBUL WINTERLAND KAPILARINI REKORLA AÇTI
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