Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1112
ALTIN
474.037
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.8125
EURO
8.9548
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim...
“Her canlı sigarasız temiz havayı hak ediyor”
Son Dakika
“Her canlı sigarasız temiz havayı...
Adana’da tabanca ve mermi ele geçirildi
Son Dakika
Adana’da tabanca ve mermi ele...
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi
Son Dakika
Dışişleri'nden Rusya'ya Kırım tepkisi
Park halindeki kamyonet alev alev yandı
Son Dakika
Park halindeki kamyonet alev alev...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:12
2 Okunma
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Vali Yerlikaya'nın mesajında, "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin övünç kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsalidir. Milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna nice destanlar yazan gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Emsali olmayan bir fedakârlıkla hainlere göz açtırmayan, canlarından vazgeçmeyi göze alan gazilerimizle ne kadar iftihar etsek azdır.  Aziz milletimiz; Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da,  Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da vatana ve milli birliğimize kast edenlere karşı verdiği bütün mücadelelerde 'Ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi.' diyerek şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutmuştur. Bu vatan, şehitlerin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla var oldu, ilelebet var olacak. Bizler, birlik ve bütünlüğümüze kasteden bölücü teröre karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede, şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar hürriyet ve bağımsızlığının teminatı olan gazilerimizle birlikte, daha güçlü yarınlar hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygularla, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi unvanlarının verildiği '19 Eylül Gaziler Günü'nü en kalbî duygularımla kutluyorum. Vatan uğruna can vererek makamların en yükseğine eren aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz Kutlu Olsun. " ifadeleri yer aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulValiAli Yerlikaya19 Eylül Gaziler GünüMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı
Kaybolan emanet altınlar bulundu; gözyaşlarına hakim olamadı
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı: 2 yaralı
Yola dökülen yağ ve parçalar ikinci kazaya neden oldu
Yola dökülen yağ ve parçalar ikinci kazaya neden oldu
Otomobil tramvay korkuluklarını devirdi
Otomobil tramvay korkuluklarını devirdi
Emniyet Müdürü Aktaş: Çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı
Emniyet Müdürü Aktaş: Çeşitli suçlardan aranan 422 kişi yakalandı
Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp
Kırmızı ışıkta mendil satıcısına darp
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
Eminönü'nde denizde ceset bulundu
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon
İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon
Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın
Esenler'de sandalye imalatı yapılan iş yerinde yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans