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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 20:40
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaralı maden işçilerini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçaklarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti. Ali Yerlikaya'ya ziyareti sırasında Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'da eşlik etti. Yerlikaya, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'ten yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yerlikaya, ziyaret sonrasında açıklama yaptı. Yaralıların tedavilerinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor. İstanbul olarak 'Rabbim onlara şifa versin' diyoruz. Yaralılarımızı, hep birlikte buradan sağlıklı şekilde taburcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValisiAli YerlikayaBartınMadenPatlamaYaralıBaşakşehir Çam Ve Sakura Hastanesi
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