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İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele rakamlarını açıkladı

İSTANBUL Valiliği, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük ekiplerinin 10 ayda 42 bin 442 operasyon yaptığını, 6 bin 103 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Düzenlenen operasyonlarda, 841 kilo 6 gram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

04 Kasım 2022 Cuma 10:26
İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele rakamlarını açıkladı

İstanbul Valiliği, uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapanlara karşı yürütülen mücadelede alınan başarılı sonuçları paylaştı. Güvenlik güçleri başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlar, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşların kararlılık ve uyum içerisinde çaba gösterdiği vurgulanan açıklamada, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük teşkilatının gerçekleştirdiği operasyonların verileri bildirildi. 

Buna göre; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42 bin 442 operasyonda toplam 61 bin 612 şüpheli yakalandı, 6 bin 103 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlarda 841 kilo 6 gram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545 kilo 7 gram bonzai, 17 gram bonzai hammaddesi, 4 bin 639 kilogram metamfetamin, 279 kilo 9 gram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 adet ecstasy-captagon hap ele geçirildiğini açıkladı. 

Acıklamada 2019 yılından günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler de paylaşıldı. Tabloya göre 2021 yılı 47 bin 59 operasyonla en yoğun uyuşturucu baskınının yapıldığı yıl olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl yakalanan kişi sayısı 67 bin 587, tutuklanan şüpheli sayısı ise 6 bin 658 olarak kayıtlara geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiUyuşturucuMücadeleTicaretEmniyetJandarmaSahil GüvenlikGümrük
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