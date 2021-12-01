Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,857.40
ALTIN
770.10
DOLAR
13.47
STERLİN
17.95
EURO
15.29
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
22 Sözleşmeli Personel Alınıyor
Eski Hükümlüler Geçici Olarak İşe Alınacak 
Eski Hükümlüler Geçici Olarak...
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Görevlisi Alınacak
Öğretim Elemanı Alınıyor
Öğretim Elemanı Alınıyor
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
Geçici İşçi Alımı Yapılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Valiliği'nden kış tedbirleri açıklaması

İstanbul Valiliği İstanbul'da kışın alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 19:25
2 Okunma
İstanbul Valiliği'nden kış tedbirleri açıklaması

Yapılan açıklamada "Kış mevsiminin ilimizdeki etkilerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda; İçişleri Bakanlığı'nın 27.10.2021 tarih ve 2021/5 Genelgesi uyarınca kar yağışı, don, buzlanmanın ve ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşlarımızın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için, aşağıdaki tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştır." denilerek alınacak önlemler şöyle sıralandı:

"Olumsuz hava şartlarının ilimizi terk edeceği ana kadar ilgili kurum ve kuruluşlar, 24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Vatandaşlarımızın, soğuk hava, kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde;

-Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından yapılan/yapılacak uyarıları takip etmeleri ve bu uyarılarda belirtilen hususlara riayet etmeleri,

-Sokakta kalan, evsiz kişilerin ALO 112, 153, 155, 156, 183 ihbar hatları veya Kaymakamlıklarımıza bildirilmesi, 

-Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları,

-Kural dışı ve trafik seyrini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları,

-Sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 112 Acil Çağrı Merkezi, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik ve 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları, 

-Elektrik kesintisi ve buna bağlı olarak oluşacak su kesintisi, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçların karşılanması hususunda tedbirli ve dikkatli olmaları,

-Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak için site, apartman ve işyeri sorumlu yönetici ve sahiplerinin mevcut alanlarını, giriş ve çıkış yollarını kar ve buzdan temizlemeleri,

-Soğuk ve yağışlı hava şartları nedeniyle, yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının da olduğu düşünülerek, uygun yerlere mama ve su bırakılması,

-Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü günlerde, sağlık yetkililerinin önerdiği gibi; yaşlı, çocuk, hamile, kalp ve akciğer hastalığı olan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması,

-Karbon monoksit zehirlenmelerine karşı konutlardaki soba kullanımında dikkatli olunması, 

-Gribal enfeksiyon geçiren vatandaşlarımızın, toplu halde bulunulan mekânlara girmemeleri, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde 112 Acil Çağrı Merkezi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 56 63 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları gerekmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiİstanbulKışKarTedbir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü 
Kadıköy'de bariyer, otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü 
Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı
"İstanbul'da 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olduğunu biliyoruz"
"İstanbul'da 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olduğunu biliyoruz"
Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı
Silivri'de lodos balıkçı teknelerini batırdı
Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
Maltepe Sahili'nde lodos nedeniyle kıyıya oturan gemi battı
Fahrettin Akyazıcı’nın anısını çocukları yaşatacak…
Fahrettin Akyazıcı’nın anısını çocukları yaşatacak…
İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı
İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı
Bağcılar'da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
Bağcılar'da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu; 2 kişi yaralandı
Sultangazi'de çatı böyle uçtu; 4 araçta hasar oluştu
Sultangazi'de çatı böyle uçtu; 4 araçta hasar oluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma