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İstanbul Valiliği: 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:03
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İstanbul Valiliği: 76 kişi serbest bırakıldı, 29 kişinin işlemleri sürüyor

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Salı günü çeşitli grup ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarından Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağırıları yaptıkları ve akşam saatlerinde bir grup göstericinin toplandığı tespit edilmiştir. Meydanda toplananlara; salgın yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması çalışmalarına olumsuz tesir edebilecek her türlü toplanmanın, Kadıköy Kaymakamlığınca yasaklandığı bildirilerek dağılmaları istenmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı'ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29'u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır.

Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir"


EV HAPSİ KARARI

Öte yandan valiliğin açıklamasında  Boğaziçi Üniversitesi'nde pazartesi günü yapılan  eylemler sırasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen E.D.A,  A.D.A, M.H, U.B.Ç,  V.Ç.A, H.Y,  H.S, G.T, R.D, R.Ö ve A.Ö.'ye çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol (Ev Hapsi) tedbiri uygulandığı kaydedildi

DHA

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KadıköyDestekMüdahalePolisBoğaziçi üniversitesiİstanbul Valiliğiönce Vatan
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