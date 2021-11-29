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İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:19
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İstanbul Valiliği: 4 kişi öldü, 3'ü ağır 19 kişi yaralandı

İSTANBUL - İSTANBUL Valiliği, lodos nedeniyle 4 kişinin öldüğünü 3'ü ağır 19 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" denildi

DHA

Son Güncelleme: 29.11.2021 17:20
Anahtar Kelimeler:
Lodosİstanbul Valiliği
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