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İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul'da, kent genelinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. İstanbul Valisi Yerlikaya, saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

05 Şubat 2023 Pazar 18:15
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

İstanbul

İstanbul'da, kent genelinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor.

İstanbul için yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, bazı bölgelerde karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışıyla birlikte Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Pendik, Çekmeköy ve Beykoz'da da yoğun kar görülüyor. Silivri'de ise yağmur ve lodos etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda, yağışın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

Valilik kar için uyarmıştı

İstanbul Valiliği, bugün ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kara dönüşmesinin beklendiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumların 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacakları belirtilmişti.

Şehir Hatlarının Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Maltepe-Adalar ve Beşiktaş-Adalar seferleri, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadı.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) saat 08.30 kalkışlı Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 11.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 14.15 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent genelinde bu akşam karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiğini belirtti.

Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen, 17.00'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek

Vali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 18.00'den itibaren motosiklet, elektrikli skuter ile motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kentte beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa Yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde de zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağışKarönce Vatan
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