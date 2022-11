İstanbul'un merkezinde Offroad heyecanı

Turkcell Platinum Park, bir kez daha İstanbul'un kalbinde Offroad severleri bir araya getirdi. İlki 2018'de gerçekleştirilen, ikincisi ise geçen sene düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge'ın üçüncüsü yine büyük bir heyecana sahne oldu. Ayazağa'da şehrin karmaşasından uzak, yeşille ve doğa sporlarıyla baş başa vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park'ta düzenlenen yarışta 12 takımdan 24 Offroad tutkunu kıyasıya yarıştı.

İlk kez kadın katılımcıların da yer aldığı organizasyonda ekipler, 3 etaptaki farklı istasyonlardaki engelleri aşmaya çalıştı. Podyuma çıkan takımlara ödüllerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan verdi.

"TURKCELL PLATİNUM OFFROAD CHALLENGE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Biz her zaman insanımıza ve ülkemize değer üretmeye, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya odaklandık. Turkcell Platinum Park Offroad etkinliği de aslında müşterilerimize sunduğumuz somut faydalardan bir tanesi. İstanbul gibi dünyanın en önemli metropollerinden birinin tam ortasında Offroad yapma fikrinin bugün geldiği nokta hepimiz için büyük bir mutluluk. Şehrin karmaşasından uzak, yeşille ve doğa sporlarıyla baş başa vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park'taki mücadele, her yıl biraz daha büyüyor. İlk düzenlediğimiz yıldan beri hem bu keyifli organizasyona hem de etkinliğin yapıldığı Turkcell Platinum Park'a ilgi çok arttı. Bugüne kadar on binlerce Platinum'lu, Turkcell'in sağladığı imkanlar sayesinde doğa hobilerini deneyimleyerek yaşamlarına yeni bir renk kattı. Park, bu tarz etkinliklerle ekstrem sporlara ilgi duyan meraklıların yanı sıra, profesyoneller için de bir çekim merkezi oldu. Biz de Turkcell Platinum'la müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de başta şampiyon ekip olmak Turkcell Platinum Offroad Challenge'ta bu heyecanlı bizlerle paylaşan tüm Offroad tutkunlarına teşekkür ediyorum" dedi.

KENTİN STRESİNDEN UZAKTA OFFROAD HEYECANI

Offroad tutkunlarını bir araya getiren Turkcell Platinum Park, hem İstanbul'un merkezinde hem de doğanın tam ortasında yer alırken aynı anda çok sayıda deneyimi, müşterilerine özel avantajlarla sunuyor. Platinum'lular; burada Offroad, okçuluk, jungle run, yazlık açıkhava sinema gibi çok sayıda outdoor aktiviteyi bir arada yaşayabiliyor. Ailelerin çocuklarıyla gelip keyifli zaman geçirebileceği Turkcell Platinum Park'taki outdoor aktiviteleri, çocuklara küçük yaşta doğada yaşamı eğlenceli biçimde öğretiyor. Öte yandan Turkcell Platinum Offroad Challenge'da bu senenin en büyük yeniliği Turkcell Yapay Zeka - Görüntü İşleme Teknolojisi oldu. Aynı zamanda TOGG araçlarında kullanılacak teknoloji, kameradan gelen görüntüdeki insan ifadelerini ve mimiklerini analiz ederek duygu durumunu tahmin ediyor ve sık kullanılan emojilere çeviriyor. Duygu durumu analizi ile Offroad etkinliği ile kentin stresinden uzakta olmanın mutluluğu da ölçülmüş oldu.