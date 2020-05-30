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İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlandı

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kız Kulesi'nde havai fişek gösterisi düzenledi. Rengarenk havai fişekler boğazda gökyüzünü aydınlattı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 08:20
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İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü kutlandı

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü için İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenlendi. İBB tarafından düzenlenen etkinlikte, Kız Kulesi yanına gelen teknelerden havai fişek gösterisi yapıldı. Saatler 21.15'e geldiğinde Kız Kulesi yanında bekleyen teknelerden havai fişekler atılmaya başlandı. Havai fişeklerle görsel şölenin oluştuğu programa, mehter takımı da eşlik etti. Ayrıca Kız Kulesi'nde Fatih Sultan Mehmet'in portresi, Türk Bayrağı ve İstanbul'un Fethi'nin kutlandığı görseller yansıtıldı.  Havai fişek gösterisini gören vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydederken, bazı sürücüler de araçlarından inerek gösteriyi izledi. Havai fişek gösterisi havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulun FethiIstanbul Büyükşehir BelediyesiKutlamaKız Kulesi
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