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İstanbul tramvay seferlerinde aksama

Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören'de bulunan Mehmet Akif Durağı'nda bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak hat üzerindeki yüksek enerji direğine çarptı.

İstanbul tramvay seferlerinde aksama

Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören'de bulunan Mehmet Akif Durağı'nda bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak hat üzerindeki yüksek enerji direğine çarptı.

18 Ocak 2019 Cuma 09:42
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İstanbul tramvay seferlerinde aksama

Yolcular büyük panik yaşarken, herhangi bir ciddi yaralanma olayı yaşanmadı. Kaza tramvay seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kabataş - Bağcılar hattında sefer yapan bir tramvay, Bağcılar istikametinde seyir halindeyken saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Durağı'na ulaştı. Durağa yanaşmak üzere olan üzere tramvay, metreler kala henüz belirlenemeyen bir nedenle önce kontrolden, sonra ise raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay hat üzerindeki enerji direklerinden birine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle beton direk yan yatarken, çarpmanın şiddeti ise tramvayda bulunan yolcularda ise büyük paniğe neden oldu. Faciadan dönülen kazada şans eseri ciddi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. Kaza tramvay seferlerine de etki etti. Tramvay duraklarında yapılan anonslarda yolcuların, seferlerin yapılamadığı Zeytinburnu ile Güngören durakları arasında ücretsiz aktarma yaparak belediye otobüsleriyle seyahat edebileceği duyuruldu. Yolda kalanlar otobüslerle taşındı, ray hattında ise hummalı bir çalışma başladı. Kaza yapan tramvay ve hasar gören ray hattındaki soruna müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
 
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi.

DHA

Son Güncelleme: 18.01.2019 09:43
Anahtar Kelimeler:
AksamaKazaTramvayGüngörenİstanbul
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