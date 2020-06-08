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İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 08.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:15
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İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın ilk iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Erken saatlerde işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar Bakırköy D-100 Karayolunda trafikte yoğunluk oluşturdu. Trafikte zaman zaman duraksamalar oldu. İBB trafik verileri haritasına göre saat 08.00 itibariyle yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı.

METROBÜSLERDE PAZARTESİ SABAHI YOĞUNLUĞU

Kontrollü normal hayat devam ederken, sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular metrobüslerde yoğunluk oluşturdu.  

Kısıtlamasız ilk hafta sonunun ardından Pazartesi sabahı çok sayıda kişi işe gitmek için evlerinden çıktı. Altunizade metrobüs durağında da saat 08.00 itibari ile yoğunluk yaşanmaya başladı. Maske takılmasının zorunlu olduğu metrobüslerde bazı vatandaşların maskeyle birlikte siperlik de taktığı görüldü. Metrobüs içindeki yoğunluk da dikkat çekti.

MESAILERIN BASLAMASIYLA BIRLIKTE METROBUSLERDE YOGUNLUK YASANDI. ZAMAN ZAMAN SOSYAL MESFEYE UYULMADIGI GORULDU. FOTOGRAF: IBRAHIM MASE/ ISTANBUL, (DHA)

"HAFTA SONU DIŞARI ÇIKMADIM, KURALLARA UYMAYA ÇALIŞTIM"

Hafta sonu dışarı çıkmadığını ifade eden Fatih Karabacak, "Çıkmadım ve kurallara uymaya çalıştım. Sokağa çıkan ve sosyal mesafeye uymayanları görünce şaşırdık. Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı normalleşmenin doğru olduğunu düşünmüyoruz. Otobüslerin sefer sayılarında da bir sıkıntı var gibi görünüyor. Çok sık gelmiyor. Yoğunluk var" diye konuştu.

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Metrobüs kullanarak işe giden Mustafa Yıldız, "Hafta sonu test yaptırdım. Negatif çıktı ama yine de temkinliyiz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ümraniye'de oturuyorum, iş yerim Merter'de. Her sabah Altunizade'yi kullanmak zorundayım. Özellikle burnunu açanlar oldu. Ben uyarıyorum. Maskesi olmayana zaten otobüsün içinde müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. 

Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade’den köprü istikametine geçmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA

Son Güncelleme: 08.06.2020 09:17
Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafik
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