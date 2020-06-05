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İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

05 Haziran 2020 Cuma 08:41
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İstanbul trafiğinde sabah yoğunluğu

Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 35'lere ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi. 

Normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Bahçelievler D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi  (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.00 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 31'a ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTrafikKoronavirüsPandemi
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