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İstanbul merkezli 8 ilde 'bilet' dolandırıcılarına operasyon

İSTANBUL merkezli 8 ilde yabancı kişilerin üzerlerine açtıkları acenteler aracılığı ile bilet satan ve havayolu şirketine bilet paralarını ödemeyen şüphelilere operasyon düzenlendi. 46 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 10:46
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İstanbul merkezli 8 ilde 'bilet' dolandırıcılarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz uçak bileti düzenledikleri belirlenen ve yetkilerine son verilen acentelerin yurt içinde ve yurt dışında yabancı kişiler üzerinden tekrar lisans aldıklarını tespit etti. Mali Şube polisleri şüphelilerin bilet satıp, havayolu şirketine ödemeleri gereken bilet tutarlarını ödemeyerek zarara uğrattıklarını belirledi. Polis ekipleri 12 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, dün saat 06.30'da İstanbul merkezli Düzce, Ağrı, İzmir, Denizli, Hatay, Van, Gaziantep'te 46 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda belge ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anları kameralara yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBiletDolandırıcı
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