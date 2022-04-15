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İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar basan bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

15 Nisan 2022 Cuma 10:15
İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İstanbul merkezli 7 İlde daha önceden tespit edilen 29 şüphelinin bulunduğu yirmi dokuz adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 14 şüphelinin bulunduğu adrese polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyon kapsamında Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katına giren polis ekipleri adreste arama yaptı. Baskın yapılan adreste çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

ÖZEL BİR BANKA 180 BİN DOLAR ZARARA UĞRATILDI

Sahte dolar basan çetenin özel tekniklerle bastıkları dolarları özel bir bankanın ATM'sine yüklediği, ATM'nin sahte dolarları kabul ettiği öğrenildi. Bankanın, yapılan incelemede bankamatiklere yatırılan dolarların sahte olduğu tespit edilince şikayetçi olması üzerine çetenin yapılan operasyonla çökertildiği öğrenildi. Sahte dolar yatırılan bankanın yaklaşık 180 bin dolar zarara uğratıldığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğüSiber Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüDolarSahte DolarPara
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