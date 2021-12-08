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İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon

İSTANBUL merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt lideri Maşuk T.'nin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlananarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, suç örgütünün iş yerlerine giderek işletme sahiplerini tehdit ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.  

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:00
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İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi kapsamına Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde çalışmalar yaptı. Maşuk T. isimli organize suç örgütü liderine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, dün İstanbul, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara, Malatya ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Adreslerde bulunan suç örgütü lideri Maşuk T.'nin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 10 kilogram bandrolsüz tütün, bin 800 adet makaron, 45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 29 şüpheliden biri emniyetten serbest bırakılırken, 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suç örgütünün iş yerlerine girip tehditle baskı yaptıkları anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuçörgütOperasyonPolis
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