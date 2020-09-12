İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock'u, kullandıkları tespit edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da daha önceden belirledikleri adrese baskın yaptı. Adreste FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Atilla Ö. yakalanarak gözaltına alındı.