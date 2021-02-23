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 İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı 

İSTANBUL merkezli 4 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı 60 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 65 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 65 kişiden, 34 şüpheli gözaltına altına alındı.

23 Şubat 2021 Salı 09:49
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 İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı 

Edinilen bilgiye göre, Beykoz'da bulunan bir adrese yapılan baskında sokak satıcıların lideri olduğu tespit edilen C.K., (35) isimli kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel harekât polislerinin de destek verdiği operasyonda dron ve narkotik köpeği de kullanıldı. Adreslere yapılan baskın anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, saat 05.00'da İstanbul merkezli Kocaeli, Balıkesir ve Bursa'da torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılığı yapanlara yönelik eş zamanlı 60 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 65 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Geniş çaplı başlatılan operasyonda özel harekât polisi başta olmak üzere, çevik kuvvet ekipleri adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, polis dronu havadan destek verdi. Beykoz'da bulunan bir adreste çete lideri olduğu iddia dilen C.K., isimli kişinin evinde hassas burunlu "Gipsi" isimli dedektör köpeği kullanarak detaylı narkotik madde araması gerçekleştirdi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON 

Öte yandan, operasyona katılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, narkotik köpeği, özel harekât polisleri ve polis dronu de havadan destek verdi. Geniş çaplı gerçekleşen operasyonda çevik kuvvet ekipleri adreslerin bulunduğu noktalarda kimlik kontrolü ve güvenlik önlemi aldı. 

65 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılan operasyonlarda, çete lideri olduğu bildirilen,C.K., başta olmak üzere 34 kişi gözaltına alınırken zanlılardan 9'unun cezaevinde olduğu 22 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuSatıcıTorbacıOperasyonNarkotikPolis
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