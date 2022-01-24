Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,943.78
ALTIN
792.36
DOLAR
13.41
STERLİN
18.09
EURO
15.16
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alacak
Darphane ve Damga Matbaası...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu" 13-15 Mayıs'ta
"Çanakkale Savaşları Tarihi Alan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı

İSTANBUL merkezli 4 ilde 22 adrese FETÖ operasyonu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:27
72 Okunma
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilen  ve konuşma içerikleri çözümlenen ayrıca örgüt içerisinde de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında KHK ile ihraç edilen emniyet müdürü, komiser yardımcısı,aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorlarında aralarında bulunduğu haklarımda yakalama kararı verilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyallere el konurken, aramalar sırasında bazı şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildi. Adreslerde gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmının sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖTerörörgütOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkışlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'nda iniş-kalkışlar durduruldu
İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak
İmamoğlu: Baskın kar yağışları bizimle olacak
THY, İstanbul Havalimanı'ndan bugün 52 seferini iptal etti
THY, İstanbul Havalimanı'ndan bugün 52 seferini iptal etti
İşe gitmek için yola çıkanların zor anları
İşe gitmek için yola çıkanların zor anları
Fatma Girik hayatını kaybetti
Fatma Girik hayatını kaybetti
Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu
Maltepe'de buzlanan yolda kayan araç dereye uçtu
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
Kayak keyfini İstanbul'da yaşadılar
İstanbul'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı 
İstanbul'da kar, sürücülere zor anlar yaşattı 
Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu
Gaziosmanpaşa'da park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma