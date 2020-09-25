İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli olarak 26 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 71 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda önceden belirlenen adreslere saat 06.00'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ekiplerinin FETÖ'nün akademisyen yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesinin ardından harekete geçtiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 247. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina oldu. Binaya giren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu dairede arama yaparken ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.