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İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL merkezli 26 ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonun FETÖ'nün akademisyenlerine yönelik olduğu öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

25 Eylül 2020 Cuma 09:34
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İstanbul merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli olarak 26 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. 71 kişi hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda önceden belirlenen adreslere saat 06.00'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis ekiplerinin FETÖ'nün akademisyen  yapılanmasından sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt üyelerine ait BYLOCK içeriklerinin çözümlenmesinin ardından harekete geçtiği öğrenildi.  Adreslerde yapılan aramalar sürüyor.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 247. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina oldu. Binaya giren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu dairede arama yaparken ve gözaltı işlemleri ise devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFETÖOperasyon
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