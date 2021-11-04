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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İSTANBUL merkezli 2 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalama kararı bulunan 6 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

04 Kasım 2021 Perşembe 10:38
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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sabah 06.45 sıralarında İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde adı geçen güncel yapılanmasında oldukları belirlenen 6 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüphelininse yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Adreslere yapılan baskın anları kameralara yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütOperasyon
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