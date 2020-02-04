İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi. Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.
DHA
Meteoroloji, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
Meteoroloji, yarın sabah İstanbul'da kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yarın sabah başlayacak kuvvetli lodosun gün boyu süreceği belirtildi. Lodos nedeniyle çatı uçmaları, direk devrilmeleri ve soba zehirlenmelerine karşı önlem alınması gerektiği kaydedildi.
DHA