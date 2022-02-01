Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,000.12
ALTIN
785.63
DOLAR
13.56
STERLİN
18.45
EURO
15.34
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema projesinin startını Lüleburgaz'da verdi
Yapımcı Görkem Uludüz yeni sinema...
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama Modelleri
Şifa Yatak Hasta Yatağı Kiralama...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 15 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kastamonu Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

01 Şubat 2022 Salı 14:03
İstanbul Havalimanı yolcu uğurlama ve karşılamaya gelenlere açıldı

İSTANBUL - KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplum sağlığını korumak amacıyla İstanbul Havalimanı girişinde uygulanan mecburi bilet kontrolü bugün itibariyle kaldırıldı. Yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler havalimanına alınacak.

Salgın önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından, biletli yolcu dışında havalimanına girişler yasaklanmıştı. Alınan karar doğrultusunda bugün itibariyle havalimanı giriş kapılarında uygulanan bilet kontrolü kaldırılırken, yolcu dışında vatandaşların havalimanına girişlerine izin verilmeye başlandı. Havalimanına yolcu uğurlamaya ve karşılamaya gelenler 1,3,4,5,9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına giriş yapabilecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıKoronavirüsYolcu Uğurlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçelievler'de caddede çökme oldu, cadde trafiğe kapatıldı
Bahçelievler'de caddede çökme oldu, cadde trafiğe kapatıldı
Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu
Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
MEHMET AZİZ SARAL'IN USTALIK ESERİ: VİLLA DE MİOS
MEHMET AZİZ SARAL'IN USTALIK ESERİ: VİLLA DE MİOS
Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk yüzde 55'i geçti
Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk yüzde 55'i geçti
Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı 
Çatalca'da polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı 
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Akaryakıt istasyonu önünde korkutan cip yangını
Akaryakıt istasyonu önünde korkutan cip yangını
Esenler'de iki kazada 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Esenler'de iki kazada 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma