Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
442.399
DOLAR
7.3985
STERLİN
10.1484
EURO
9.0105
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıyor
Başkent Üniversitesi akademik personel alıyor
Akademik personel alıyor
Sokak hayvanları için mama alımı
Sokak hayvanları için mama...
4 akademik personel alacak
4 akademik personel alacak
40 akademik personel alacak
40 akademik personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı polisinden sahte seyahat belgesi operasyonu...

"Doktor" lakaplı şüpheli yakalandı 

24 Ocak 2021 Pazar 14:08
6 Okunma
İstanbul Havalimanı polisinden sahte seyahat belgesi operasyonu...

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı polisi, 2019 yılında sahte seyahat belgeleriyle aynı uçakla Fransa'ya gitmek üzere yakalanan 34 kişiye belge düzenlediği tespit edilen 'Doktor' lakaplı Ö.T'yi yakaladı.

İstanbul Havalimanı polisinin sahte seyahat belgeleri ile havayolu ile gerçekleştirilmeye çalışılan yasadışı göçe karşı başarılı çalışmaları devam ediyor. Havalimanında son 6 ayda ele geçirilen 2 bin 400  sahte seyahat belgesi ele geçirdi. Bu belgelerin çoğunu hazırladığı tespit edilen ‘Doktor’ lakaplı 49 yaşındaki Ö.T.'nin yakalanması için polis geniş çaplı bir operasyon başlattı. Hakkında 5  ayrı dosyadan araması bulunan Ö.T belirlenen adreste kıskıvrak yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER ŞOK ETTİ

Doktor lakaplı Ö.T'nin adresine yapılan operasyonda çeşitli havayolu şirketlerine ait bin adet boarding kartı, farklı ülkelere ait 52 adet sahte pasaport, 24 adet sahte gemi adamı belgesi, 34 farklı ülkeye ait oturum kartı, çeşitli ülkelere ait 6 adet sürücü belgesi, 7 adet kimlik kartı, 124 adet farklı ülkelere ait damga, 1 adet mor ışık cihazı, 9 adet farklı ülkelere ait seyahat belgesi,28 adet pasaport kimlik sayfası, 23 adet farklı ülkeler ait vize, 2 adet hudut kapısı formu ele geçirildi.


TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Havalimanı’nda son 6 ayda başta pasaport olmak üzere ele geçirilen 2 bin 400 adet sahte seyahat belgesinin çoğunun düzenleyicisinin Ö.T olduğu da anlaşıldı. Ayrıca 2019 aralık ayında İstanbul Havalimanı’ndan aynı uçakla Fransa’ya gidecek 34 kişinin sahte belgelerini de Ö.T'nin düzenlediği de tespit edildi. Gözaltına alınan  Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DoktorLakapşüpheliSahte Seyahat BelgesiOperasyonIstanbul Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 196 sikke ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 196 sikke ele geçirildi
"Milli gaza ortak olma" vaadiyle dolandırıcılık
"Milli gaza ortak olma" vaadiyle dolandırıcılık
İSTANBUL FIRKATEYNİ DENİZ İNDİRİLDİ
İSTANBUL FIRKATEYNİ DENİZ İNDİRİLDİ
Sokağın ortasına park ettiler, ambulansı dakikalarca beklettiler
Sokağın ortasına park ettiler, ambulansı dakikalarca beklettiler
İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı
İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı
Kapalıçarşı'da 3 ayrı işyerine baskın
Kapalıçarşı'da 3 ayrı işyerine baskın
Kartal Belediyesi’nden balık tezgâhlarına denetim
Kartal Belediyesi’nden balık tezgâhlarına denetim
İstanbul Valiliği'nde 150 bin gıda kolisi dağıtımı
İstanbul Valiliği'nde 150 bin gıda kolisi dağıtımı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma