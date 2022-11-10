İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalacak

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri Gelişmiş Yer Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi’nin (A-SMGCS) üçüncü aşaması olan ‘Yönlendirme Seviyesi ile yüzde 15 azalacak.

‘Yönlendirme Seviyesini’nin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cengiz Paşaoğlu, Avrupa Komisyonu Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdürü Henrik Hololei, SESAR İcra Direktörü Andreas Boschen, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) Danışmanı Haydar Yalçın ve üst düzey yetkililer katıldı. Törende sistemle ilgili olarak bilgi veren İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve EUROCONTROL Performans Değerlendirme Komisyonu üyesi İsmail Hakkı Polat yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edilmesini sağlayan A-SMGCS sisteminin) üçüncü aşaması olan ‘Yönlendirme Seviyesini’ hayata geçirilmesi ile birlikte hava trafik kontrolörlerinin uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayarak taksi yollarını daha verimli kullanılacağını söyledi.



ÇALIŞMA SİSTEMİ TAMAMEN DİJİTAL



Sistem ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, "Bugün İstanbul Havalimanı’nda yeni bir teknolojik gelişimin ilk operasyona geçişlerini kutluyoruz. Hava Trafik Kontrol Kulemizde aktif olarak kullandığımız A-SMGCS ismini verdiğimiz yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edildiği sistemin yeni gelişimini bir sonraki aşamasının ilk çalışmalarını gerçekleştirdik. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yurt dışındaki havacılık otoritelerinin katılımıyla bu açılışı gerçekleştirdik. Kurulan bu yeni sistemle artık havalimanımızda hava trafik kontrolörleri uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayabilecekler, taksi yollarını daha efektif kullanabilecekler, hem çevreye daha az karbon ve gürültü emisyonlarını yayan bir operasyon oluşturabilecekler. Hem de performansımızı kapasitemizi daha da artırabilecekler. Çalışma sistemi de tamamen dijital ve elektronik olarak kontrolörlerimiz uçakların yerdeki hareketlerini aynen cep telefonlarınızdaki aplikasyonlar gibi pistten park edeceği pozisyona ya da park edeceği pozisyondan piste kadar otomatik olarak oluşturabilecekler. Bu güzergah üzerinde oluşabilecek herhangi bir sıkıntı, sorun durumunda da sistemin ürettiği alarmlarla aktif bir şekilde hava sahamızı kontrol edebilecekler. Dünyada bu seviyede uygulanan en büyük rotalama fonksiyonu olacak. Avrupa Hava Sahası Birliği EUROCONTROL’ün ve DHMİ’nin şartnamelerine yüzde yüz uyumlu ilk rotalama servisinin hizmete geçtiği havalimanı olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.



DÜNYADA İLK HAVALİMANI OLACAĞIZ



Yönlendirme Seviyesinin faaliyete geçmesiyle taksi sürelerinde azalma olacağını ifade eden Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda havalimanımızda günde bin 300 uçuş gerçekleştiriyoruz. Kapasitemiz iki bin uçuş civarında. Bu kadar yoğun bir trafiğin gözle veya manuel olarak kontrolü neredeyse imkansız takdir edeceğiniz gibi. Havalimanımızdaki 167 taksi yolu ve 370 parking pozisyonu ve 5 pist arasında 15 binden fazla rotalama opsiyonu oluşuyor. Bu sistem en kısa, dönüş sayısının en az olduğu kurallamalara göre, rota opsiyonlarını hava trafik kontrolörlerimize otomatik olarak sunacaktır her uçak için. Bu sayede taksi sürelerinin en optimize olarak kullanılmasını bekliyoruz. Taksi sürelerinde yüzde 15 civarında azalmalar öngörüyoruz. Sistemin bir sonraki aşaması olan ‘Follow The Green’ dediğimiz taksi üzerlerindeki aydınlatma lambalarına iletişim de sağladığımızda bu verimliliğin bir o kadar artacağını da öngörüyoruz. Önümüzdeki sene inşallah sistemi o seviyelere taşıyacağız, dünyada da bunu taşıyan ilk havalimanı biz olacağız."