İstanbul Havalimanı'nda seferler başladı

(DHA)

Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı. Havalimanına taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı. Uçak, Ankara'ya gitmek üzere 14.25'te pistten havalandı.

Taşınma operasyonu kapsamında Atatürk ve İstanbul Havalimanı'nda 12 saat uçuşların durdurulmasının ardından bugün saat 14.00 itibariyle Türk Hava Yolları'nın (THY)'nin Ankara seferiyle uçuşlar yeniden başlayacak. Taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nın kapıları saat 10.00 itibariyle yolculara açıldı. Havalimanına gelen yolcular check-in kontuarlarına gelerek bilet işlemlerini yaptırdı. Bu arada havalimanına gelen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcularla sohbet etti. Barselona'ya gitmek için havalimanına gelen ve ilk check-in işlemini yaptıran Gürkan Ateş'e biletini teslim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yolcularımızı karşıladık. İlk check-in yapan yolcumuzla sağ olsun foto çektirdik' paylaşımında bulundu.

YOLCULARDAN HAVALİMANINA TAM NOT

Torunlarını görmek için Kanada'ya giden Cem Eralp, "Yeni havalimanımız hem milletimize hem ülkemize hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nı daha önce kullandık. Burası çok güzel harika bir havalimanı olmuş. Gururlanabileceğimiz bir havalimanı olmuş" dedi. Eşi Songül Eralp ise "Güzel ve rahat bir havalimanı olmuş. Biraz tereddüt olmasına rağmen havalimanına rahat geldik. Ülkemiz için çok seviniyorum. Bundan sonra tercihimiz burası" diye konuştu.

Yolculardan Kurban Aşkın ise, "Bu havalimanı çok gerekiyordu. Gerçekten Atatürk Havalimanı artık yetmiyordu. İlk kez buraya geliyorum ve İstanbul Havalimanı'nı çok beğendim. Burayı yapan herkesten Allah razı olsun. Süper bir şey. Uçuşumuzdan 4 saat önceden geldim. Televizyonlarda erken gelin denilince biz de erken geldik" şeklinde konuştu. Havalimanına sabah saatlerinde gelen yabancı yolcular ise İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiklerini dile getirerek, "Muhteşem bir havalimanı olmuş. Dubai Havalimanı'na benziyor" dediler.

İLK UÇUŞ ANKARA'YA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan taşınma operasyonunun tamamlanması ile birlikte ilk sefer Ankara'ya gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan Airbus A321 tipi uçak saat 14.25'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Ankara'ya giden yolcuları havalimanında Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

THY uçağının Ankara'ya hareket edeceği dakikalarda, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan yolcusuz son uçağı da piste teker koydu. O uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu tarafından çiçekle karşılandı. Uzun zamandan beri bu anı beklediklerini söyleyen Aycı, "Hep birlikte büyüyeceğiz" diyerek teşekkür etti. Aycı ve beraberindeki heyet daha sonra terminal binasını gezerek incelemelerde bulundu.

THY GENEL MÜDÜR BİLAL EKŞİ: TAŞINMAYI 11:00 İTİBARİYLE BİTİRMİŞ OLDUK

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması ile ilgili açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. Ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.

Ankara'ya gidecek yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "Taşınma beklediğimizden de çok iyi neticelendi. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz saat 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. Ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.

"EKİBİMİZ BU TAŞINMAYA 9 AYDIR ÇALIŞIYORDU"

Uçakların çoğunun İstanbul Havalimanı'na nakledildiğini söyleyen Ekşi, "Bugün ilk seferimizi Ankara'ya yapacağız. Bundan sonra normal operasyona geçeceğiz. Şu ana kadar her şey beklediğimizin de üzerinde çok güzel neticelendi. Ekibimiz bu taşınmaya 9 aydır çalışıyordu. Bu çalışmanın karşılığını da çok başarılı bir şekilde aldılar. Burada yolcularımızla tek tek sohbet etme imkânımız oldu. Bütün yolcularımız burası harika bir havalimanı diyorlar. Çok güzel duygularla ayrılıyor buradan. Böyle bir zafer anıtına kavuştuğumuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

BÜYÜK TAŞINMA SONA ERDİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi. Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı. Enver ALAS - Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA)