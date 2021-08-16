Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.74
ALTIN
486.49
DOLAR
8.4768
STERLİN
11.7400
EURO
9.9927
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ NIMA GELİYOR
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tam 4,3 ton

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda Hong-Kong'dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayoluyla Hollanda'ya götürülecek 4,3 ton uyuşturucu yapımında kullanılan 'Amfetamin' ve "Metamfetamin" cinsi madde ele geçirildi. 

16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:13
3 Okunma
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tam 4,3 ton

Hong-Kong'dan havayolu ile gelerek Türkiye üzerinden karayolu ile Hollanda'ya transit gidecek olan 2 kilo 192 gram ağırlığındaki eşya riskli görülerek Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarında analiz edildi. Analiz sonucu eşyanın beyan edilenin aksine, "Amfetamin" ve "Metamfetamin" cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasallardan olduğu tespit edildi. Söz konusu maddenin ayrıca uluslararası uyuşturucu kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Birleşmiş Milletlerin ilgili organlarınca takip edilen, ulusal mevzuatımızda da kullanımı ve ticareti Sağlık Bakanlığınca kontrol edilen maddelerden olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Narkokim birimlerince yürütülen incelemede, aynı gönderici ve alıcıya ait ikinci bir sevkiyat yapılacağı tespit edildi. İkinci partide Türkiye'ye gelen 2 kilo 190 gram ağırlığındaki madde de kontrol altına alınarak gerekli laboratuvar analizleri yürütüldü.  Her iki gönderide bulunan toplam 4 ton 382 kilogram ağırlığındaki uyuşturucu yapımında kullanılan maddeye el konuldu. 

OPERASYON HOLLANDA'DA DEVAM ETTİ 

Uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin Hollanda'daki alıcılarının tespit edilmesi ve uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Hollanda polisiyle irtibata geçildi ve uluslararası kontrollü teslimat kararı alındı. Kontrollü teslimat uygulaması çerçevesinde kimyasal maddeye el konularak madde aynı renk ve ağırlıkta başka bir eşya ile değiştirildi.  Araçlara yüklenen eşya varış noktasına kadar önce Türk polisi tarafından, sonra güzergah üzerindeki diğer ülkelerce izlendi. Türkiye'de ve Hollanda'nın Uden şehrinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında maddenin alıcısı şüpheli de dahil olmak üzere 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda 4,3 ton uyuşturucu yapımında kullanılan madde yakalandığını duyurmuştu. Bakan Muş sosyal medyadan yaptığı açıklama şunlarda bahsetmişti: "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı
4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı
Galata Kulesi'nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı 
Galata Kulesi'nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı 
Uzmanından uyarı: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
Uzmanından uyarı: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi
Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi
Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
Başsavcılıktan cemevi açıklaması
Başsavcılıktan cemevi açıklaması
Jandarmadan 10 numara yağ operasyonu
Jandarmadan 10 numara yağ operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma