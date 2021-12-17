İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen tatbikat

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen yangın tatbikatı nefes kesti. Ekipler, senaryo gereği meydana gelen uçak kazasında yaralananlara ve sonrasında uçakta çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin yükseldiği, siyah dumanların gökyüzünü kapladığı tatbikat gerçeğini aratmadı.





İstanbul Havalimanı'nda İGA tarafından, ilgili kamu kurumlarının katılımıyla 2022 yılı "Acil Durum Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikata 65'i Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF), 35'i sağlık personeli olmak üzere, UMKE, AFAD ve polis ekipleri dahil olduğu yaklaşık 200 personel katıldı. Senaryo gereği meydana gelen uçak kazası ve sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti.





"55 YARALIYA MÜDAHALE"



Tatbikatın senaryosuna göre, İstanbul Havalimanı'na inişi sırasında pistte bir yolcu uçağının ön iniş takımı kırılıyor ve ardından pistten çıkan uçağın iki nolu motorunda yangın çıkıyor. Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasının ardından bütün ekipler alarm durumuna geçiyor. Kısa bir sürede olay yerine varan ARFF ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınıyor. Senaryo gereği uçaktan kurtarılan 55 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınıyor.





ACİL DURUM PLANLARI



Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının acil durum planlarının hazırlanması zorunludur. Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuat ile bu görev havalimanı işletmecilerinde bulunuyor. Bu kapsamda acil durum planları çerçevesinde planın işlerliğinin test edilerek kurum-kuruluşlar arası işbirliğini artırmak amacıyla 6 ayda bir masaüstü tatbikatlar; yılda bir dar kapsamlı kısmi tatbikatlar ve 2 yılda bir ise geniş katılımlı tatbikatlar düzenleniyor.