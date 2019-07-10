İstanbul Havalimanı'nda 3. pist yapım çalışmaları havadan fotoğraflandı

İSTANBUL - Tek çatı altında dünyanın en büyüğü olan İstanbul Havalimanı'nda, bağımsız 3'üncü pistin yapım çalışmaları devam ediyor. İGA'dan yapılan açıklamaya göre üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı'nın 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacağı belirtildi. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesinin saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkacağı, hava yollarının slot esnekliği de artacağı bildirildi. Ayrıca iç hat uçuşlarının yapıldığı terminale yakın bir konumda olan 3'üncü pistin tamamlanması ile birlikte mevcut taksi sürelerinin de yüzde 50 azalacağı kaydedildi.



SAMSUNLU: ÜÇ BAĞIMSIZ PİSTİMİZİ, GELECEK YILIN İLK 6 AYI İÇERİSİNDE HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ



İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yapımı süren pistle ilgili olarak, "Sıfırdan, rekor bir sürede inşa edilen dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında yer alıyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş başarılı ve neredeyse kusursuz bir dev taşınmanın ardından operasyonlarımız tüm hızla sürüyor. Dünya üzerinde hem inşaatı hem taşınması ile bu özelliklere sahip bir havalimanı yok. Bunu başarmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana yaklaşık 17 milyon 500 bin yolcuyu ağırladık. Yolcuların böyle büyük bir yapıda her türlü konfora en kolay yolla sahip olacakları bir havalimanı oluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Üç bağımsız pistimizi, gelecek yılın ilk 6 ayı içerisinde hizmete almayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden üç bağımsız pistin tamamlanması ile birlikte sağlayacağı konfor ve zaman tasarrufuyla bu hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. İstanbul Havalimanı ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır" diye konuştu.

TAKSİ TRAFİĞİNİ HIZLANDIRACAK



İstanbul Havalimanı'nda uçak taksi sürelerini daha da azaltmak için de diğer yandan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak 'loop sensörleri', mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandığı, yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmalarının da uygulamaya sokulduğu bildirildi.