İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 adet fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı İGA Kampüs Alanı'ndaki İyi Fikir Orman Alanı'nda gerçekleştiren ağaç dikim törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İyiliğe Uçanlar Derneği Kurucusu Sinem Güldal ve diğer davetliler katıldı. İklim ve arazi koşullarına göre yapılan çalışmalarda, karaçam ve sedir başta olmak üzere, akasya, mahlep, sahil çamı, kızılçam, dişbudak, huş, badem, lavanta, zerdali, ahlat, alıç, kekik, meşe, iğde, adaçayı, ceviz ve tuz çalısı ağaç türlerine ait fidanlar dikildi.

"CİDDİ BİR AĞAÇLANDIRMA PROGRAMIMIZ VAR"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Havalimanımız açtığımızda Türkiye’de 50 milyon metrekareyi ağaçlandırmayı taahhüt ettik. Buna 6 şehirde başladık. 2023 yılı sonu 50 milyon metre karenin ağaçlandırılmasın tamamlamış olacağız hedefimiz 10 milyon ağaç. Büyük kısmını 6 şehirde gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda havalimanımızı yeşil ile daha çok buluşmasını sağlamak için ciddi bir ağaçlandırma programımız var. Havalimanındaki ağaçlandırma sonuçlarını 2-3 sene sonra daha iyi göreceksiniz. Havalimanımızda sürdürebilirliğe önemi veriyoruz. 2026 yılında 10 milyon ağacı dikmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLDU"

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ise " Fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin önemini bilen bir kültürün çocuklarıyız. Bu tür etkinliklerle unutulmaya yüz tütmüş kültürümüzün bu özelliklerini çocuklarımıza, insanımıza hatırlatmak anlamında ciddi bir etkinlik olmuş. Bu ağaçların yetiştiği dönemleri görürsek altında bir çay kahve içmek nasip olur" diye ifade etti. Yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren İyiliğe Uçanlar Derneği Kurucusu Sinem Güldal ise, "Dikilen fidanlarımız büyüyüp ağaç olduklarında havalimanından çıkış yaparken ıhlamur kokuları altında evlerinize döneceksiniz" dedi.