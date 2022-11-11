Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.525,13
ALTIN
1.049,60
DOLAR
18,55
STERLİN
21,84
EURO
19,11
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 adet fidan dikildi

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve İyiliğe Uçanlar Derneği tarafından 'Geleceğimizi Filizlendiriyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlikte 2 bin 50 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. 

11 Kasım 2022 Cuma 15:01
İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 adet fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı İGA Kampüs Alanı'ndaki İyi Fikir Orman Alanı'nda gerçekleştiren ağaç dikim törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Havalimanı işletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, İyiliğe Uçanlar Derneği Kurucusu Sinem Güldal ve diğer davetliler katıldı. İklim ve arazi koşullarına göre yapılan çalışmalarda, karaçam ve sedir başta olmak üzere, akasya, mahlep, sahil çamı, kızılçam, dişbudak, huş, badem, lavanta, zerdali, ahlat, alıç, kekik, meşe, iğde, adaçayı, ceviz ve tuz çalısı ağaç türlerine ait fidanlar dikildi.

"CİDDİ BİR AĞAÇLANDIRMA PROGRAMIMIZ VAR"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Havalimanımız açtığımızda Türkiye’de 50 milyon metrekareyi ağaçlandırmayı taahhüt ettik. Buna 6 şehirde başladık. 2023 yılı sonu 50 milyon metre karenin ağaçlandırılmasın tamamlamış olacağız hedefimiz 10 milyon ağaç. Büyük kısmını 6 şehirde gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken aynı zamanda havalimanımızı yeşil ile daha çok buluşmasını sağlamak için ciddi bir ağaçlandırma programımız var. Havalimanındaki ağaçlandırma sonuçlarını 2-3 sene sonra daha iyi göreceksiniz. Havalimanımızda sürdürebilirliğe önemi veriyoruz. 2026 yılında 10 milyon ağacı dikmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK OLDU"

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ise " Fidan dikmenin, ağaç yetiştirmenin önemini bilen bir kültürün çocuklarıyız. Bu tür etkinliklerle unutulmaya yüz tütmüş kültürümüzün bu özelliklerini çocuklarımıza, insanımıza hatırlatmak anlamında ciddi bir etkinlik olmuş.  Bu ağaçların yetiştiği dönemleri görürsek altında bir çay kahve içmek nasip olur" diye ifade etti.  Yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren İyiliğe Uçanlar Derneği Kurucusu Sinem Güldal ise, "Dikilen fidanlarımız büyüyüp ağaç olduklarında havalimanından çıkış yaparken ıhlamur kokuları altında evlerinize döneceksiniz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
11 Kasım Milli Ağaçlandırma GünüIstanbul HavalimanıAğaçFidan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu'na savcı tekrar 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi
Ekrem İmamoğlu'na savcı tekrar 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi
Bakırköy Adalet Sarayı'na yeni başsavcı 
Bakırköy Adalet Sarayı'na yeni başsavcı 
Avcılar'da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskın
Avcılar'da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskın
Ümraniye'de kaldırıma çıkan araç kadına çarptı
Ümraniye'de kaldırıma çıkan araç kadına çarptı
İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası
İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası
Dolandırıcıların para kasalarına operasyon: Şebeke lideri gözaltında
Dolandırıcıların para kasalarına operasyon: Şebeke lideri gözaltında
Ölümünün 84. yılında Atatürk için mevlit okundu
Ölümünün 84. yılında Atatürk için mevlit okundu
İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalacak
İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalacak
Dolmabahçe'de 09.05
Dolmabahçe'de 09.05

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول