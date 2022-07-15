Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
955,29
DOLAR
17,44
STERLİN
20,72
EURO
17,62
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz 2022 Cuma 14:21
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' adlı sergi açıldı. 

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında İstanbul Havalimanı'nda 'Türkiye Aşkına' temasıyla sergi açıldı.  Sergide darbe girişimi ve sonrasındaki olayları anlatan 24 fotoğrafa yer verildi. Alanda o gece şehit olanların eşyaları da sergilendi. 21 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek serginin dışında İGA İstanbul Havalimanı'ndaki LED ekranlarda ise 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Havalimanı15 Temmuz Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya Camii'nde 251 şehit için hatim indirildi
Ayasofya Camii'nde 251 şehit için hatim indirildi
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını 
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını 
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar
Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı
Bağcılar Meydanı'nda 15 Temmuz sergisi açıldı
Başıboş 2 manda kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Başıboş 2 manda kazaya neden oldu: 1 ölü, 2 yaralı
İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı
İmamoğlu: İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı
Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı
Avcılar’da ‘Çöpçüler Kralı’ ve ‘Şarlo’ canlı heykeli şaşkınlığı
Bisiklet yolları park eden araçlarla işgal altında 
Bisiklet yolları park eden araçlarla işgal altında 
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor
Esenyurt'ta temizlik çalışmaları sürüyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول