Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449.41
ALTIN
484.77
DOLAR
8.3962
STERLİN
11.5185
EURO
9.8738
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç satışı
Çankaya Belediye Başkanlığı'ndan araç...
175 adet konut satışta
175 adet konut satışta
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya...
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Emniyeti'nde tayin ve atamalar

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nden 35 emniyet müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 emniyet müdürü ve emniyet amirinin ise İstanbul'a ataması yapıldı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:40
15 Okunma
İstanbul Emniyeti'nde tayin ve atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf emniyet müdürü ile 11 emniyet amiri farklı illere tayin edildi.

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amirinin ise İstanbul'a ataması yapıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

DHA

Son Güncelleme: 25.08.2021 09:51
Anahtar Kelimeler:
İstanbulEmniyetMüdürAmirAtamaİstanbul Emniyet Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Sarıyer'de kaçak avlanan 1 ton midye ele geçirildi
Bakanlıktan FSM Köprüsü açıklaması
Bakanlıktan FSM Köprüsü açıklaması
Kadıköy'de  ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Kadıköy'de  ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
Oyuncu Metin Çekmez hayatını kaybetti
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstiklal Caddesi pandemi öncesine dönüyor
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
İstanbul'da kırtasiye ürünleri laboratuvarda böyle test ediliyor
İstanbul'da kırtasiye ürünleri laboratuvarda böyle test ediliyor
POLİSİ KANDIRAMAYINCA CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
POLİSİ KANDIRAMAYINCA CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ
​​​​​​​İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME!
​​​​​​​İKİTELLİ'DE İŞYERİNDE ÇÖKME!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma