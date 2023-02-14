Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.127,40
DOLAR
18,85
STERLİN
23,02
EURO
20,28
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Halkbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Beykent Üniversitesi 20 Araştırma...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün deprem bölgesine yardımları sürüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin etkilediği bölgeye içinde gıda, hijyen ve acil ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 32 tır gönderildi.

14 Şubat 2023 Salı 09:43
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün deprem bölgesine yardımları sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ilçe ve şube müdürlükleri koordinesinde başlatılan yardım çalışmalarını sürdürüyor. 
Deprem bölgesine 13 konteyner, 10 mobil tuvalet ve banyo konteyneri, 26 jeneratör, 16 bin 543 kışlık kıyafet, 6 bin 975 battaniye, 8 ton gıda malzemesi, 71 bin 500 gıda malzemesi gereci, 3 ton su, 646 ısıtıcı, 117 yatak, ranza takımı, 800 koli bebek ihtiyacı, 900 koli hijyen ürünü ile 10 bin tıbbi malzemenin içinde bulunduğu 32 tır gönderildi.
Personelin ayrıca 5 milyon lira nakdi yardım sağladığı depremzedelere, emniyet ekiplerinin ihtiyaç doğrultusunda desteği devam edeceği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet MüdürlüğünceKahramanmaraşDepremYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Sanayi Odası deprem bölgesinde 1.000 konteynerlik "İSO Yaşam Kenti" kuracak
İstanbul Sanayi Odası deprem bölgesinde 1.000 konteynerlik "İSO Yaşam Kenti" kuracak
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indiOnarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi
Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indiOnarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi
Silivri'deki meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
Silivri'deki meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
İstanbul Emniyeti, Hatay'da güvenlik tedbirlerine destek verecek
İstanbul Emniyeti, Hatay'da güvenlik tedbirlerine destek verecek
İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım
İstanbul'daki Doğu Türkistanlı STK'lerden depremzedelere insani yardım
Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak 
Üsküdar Belediyesi ramazanda iftar çadırlarını deprem bölgelerine kuracak 
İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu
İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu
İstanbullular "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için seferber oldu
İstanbullular "asrın felaketi"ni yaşayan depremzedeler için seferber oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi