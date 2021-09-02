​​​​​​​İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar

Yapılan atamalar kapsamda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Demir ile Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman'ın da aralarında bulunduğu 13 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına getirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Abdurrahman Soğuksu, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Kaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne Mesut Döner, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Abidin Erik, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Muhammet Hanifi Zengin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Serkan Kılınç ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay atandı. 12 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün de çeşitli şubelere tayinleri yapıldı.



18 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Koray Şensoy, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Erhan Konanç, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Kesikoğlu, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Özmen, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Korkut Okyay, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne İhsan Süngü getirildi. 10 ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürü farklı ilçelere tayin edildi.