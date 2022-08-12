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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan 'ev arkadaşı' uyarısı

İSTANBUL'da ev kiralarının fiyatları yükselince bir çok kişi ilanla ev arkadaşı aramaya başladı.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:40
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan 'ev arkadaşı' uyarısı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa bu durum karşısında uyarıda bulundu. Aşa, "Evde kalacak kişi sayısına göre kiralar artış gösterebiliyor. Ev sahibi evinde kontratta belirtilen dışında kişilerin yaşadığını öğrendiği taktirde mahkeme yoluyla kiracıları tahliye ettirebilir" dedi.  


"ESKİDEN İŞGALCİ DURUMUNA BİLE DÜŞÜYORLARDI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Bugün görüştüğümüz bir kişi 8 aydır kiralık afişinin asılı olduğunu söyledi. Bu da yüksel bedellerden dolayı talep olmadığı anlamına geliyor. Ev aradığın zaman yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsun. Genelde kira sözleşmelerinde evde kaç kişi yaşayacağı ve kimlikleri belirtiliyor. İşin maddi yönüyle alakalı değil güvenlik ve kişinin hak sahibi olmasıyla ilgili. Her zaman o evde kaç kişi kalacaksa sözleşmeye kiracı olarak yazarız. Genelde bizzat muhatap olunacak kişilere kiracı olarak bakıyoruz. Öteki türlü sıkıntılar oluyor. Bir kişi evi tutuyor ev sahibinin bilgisi doğrultusunda yanında 3 kişi kalıyor. Fakat kiracı gittiği zaman ev sahibi, kiracının ev arkadaşını muhatap alamıyor. Eskiden işgalci durumuna bile düşüyorlardı" dedi. 


"MAL SAHİBİNİN HABERİ OLMADAN EV ARKADAŞI ALINAMAZ" 

Aşa ev sahiplerinin kiracı sayısında göre kira tespit ettiğini ifade ederek "3 kişi kalacaksanız şu fiyat 2 kişi kalacaksanız bu fiyat diyebiliyor. Bunun dışında suistimal eden kiracılarda var. Kiracı odasını kiraya veriyor. Bu öteden beri yapılan bir şey fakat yaygın değildi. Artık yaygınlaşmaya başladı. Şu anda daha da yaygınlaştırıyor ama bu evlere zam yapılmasını sağladı. Ev sahiplerinin farklı istekleri oldu. Mal sahibi evinde başka kişilerin yaşadığını bilmiyorsa o konuda bir şey yapamaz. Öğrendiğinde hukuki bir süreç için şikâyet, kavga, mal sahibinin evde birkaç kişinin kaldığını tespit etmesi lazım. İlk önce ev sahibi kiracıya ihtarname gönderecek. Bu tespit edilip mahkeme yoluyla tahliyeye gidebilir. Bütün kira kontratlarında biz genelde şunu yazarız; mal sahibinin izni olmadan, devir, temlik, ciro edilemez diye maddeler var. Diğeri özle maddedir, ev sahibi ile konuşulup muvafakat alınıp bu ev başka biriyle paylaşılabilir ibresi konulmalıdır. Bu yok ise kanunen kişi muhatap alınarak bir başka kişiye devir veya ciro edilemez" diye konuştu.

DHA

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İstanbul Emlakçılar Odası BaşkanıNizameddin AşaEvKiraEv SahibiKiracı
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